Cologne

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i pompieri per buttare giù la porta. L'ultraottantenne è stata trasportata all'ospedale.

Era caduta a terra e aveva iniziato a chiamare aiuto. L'hanno sentita i vicini e hanno prontamente allertato la Locale e i soccorsi.

Anziana a terra salvata dai vicini e dalla Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale Intercomunale, sono stati allertati che sul territorio di Cologne alcuni residenti avevano sentito delle urla provenienti dal garage della loro vicina di casa, anziana ultraottantenne, e che non riuscivano ad accedere in quanto tutti gli accessi erano regolarmente chiusi a chiave.

Arrivati sul posto, a seguito di conferma della segnalazione ricevuta, gli Agenti si sono attivati, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario, per accedere all'abitazione. La donna, è stata ritrovata a terra ancora cosciente e, dopo il primo soccorso degli Agenti, veniva trasportata al Pronto Soccorso di Palazzolo S.O. per le cure di rito.

Immediatamente sono stati informati i famigliari e i servizi sociali in quanto la donna viveva in casa da sola.