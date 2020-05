Antonio Chiappani è il nuovo procuratore di Bergamo

Antonio Chiappani, è stato nominato al vertice della procura di Bergamo. L’ufficialità è stata data dopo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, che nella mattinata di ieri, mercoledì, ha provveduto a diverse nomine ai vertici degli uffici giudiziari. La nomina a Bergamo è arrivata in seguito a una relazione molto positiva sul suo operato.

Antonio Chiappani, 66 anni, originario di Orzinuovi, è stato per 30 anni in servizio come sostituto procuratore a Brescia, prima di andare a dirigere la procura di Lecco nel 2014. Ha alle spalle diverse indagini importanti come quella sulla strage di piazza della Loggia, sul sequestro di Giuseppe Soffiantini e sugli attentati di Mumbay nel 2009, costati la vita a 170 vittime, che consentirono di individuare alcune persone che da Brescia avevano provveduto a pagare il noleggio delle linee di comunicazione utilizzate dai terroristi. Negli anni di Tangentopoli si occupò delle inchieste sui magistrati del pool di Mani Pulite. Ora inizia una nuova pagina della sua carriera a Bergamo.

