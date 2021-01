Partiranno a fine mese i lavori per la realizzazione del nuovo edificio dell’istituto superiore Antonietti di Iseo, che andrà a sommarsi ai due già esistenti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Ghitti, che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione per le scuole.

Antonietti Iseo: i lavori di ampliamento partiranno a fine mese

“Ho parlato con il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Filippo Ferrari per i lavori di ampliamento dell’Antonietti – ha esordito il primo cittadino – Spero si possa organizzare un momento per la posa della prima pietra: credo sia un fatto fondamentale per far capire quanto si tiene alle scuole da parte di questa Amministrazione. Si tratta di una collaborazione tra Provincia e Comune e il progetto prevede l’ampliamento di 8 laboratori per una spesa totale di 1 milione di euro circa. I lavori dovrebbero cominciare a fine gennaio”.

Per l’istituto d’istruzione superiore sarà una vera e propria boccata d’aria: il progetto prevedrebbe la realizzazione di un nuovo edificio a due piani, da realizzare accanto al secondo, in modo tale da avere maggiori spazi per localizzare un nuovo laboratorio di officina (grande il doppio rispetto a quello attuale) per il l’indirizzo di Manutenzione e assistenza tecnica, un laboratorio di Autocad, una sala riunioni intermedia e un open space per project work e imprese formative simulate.

Nuovi laboratori e una grande officina

Il dirigente scolastico Diego Parzani nell’ottobre del 2019, si trattava di approvare in Provincia il progetto definitivo esecutivo, aveva sottolineato l’intenzione di spostare nel nuovo edificio alcuni dei laboratori già presenti a scuola, in modo da liberare spazio per nuove aule. Inoltre si andrà a creare una nuova officina per il professionale. Lo spazio, soprattutto visti i problemi legati alla pandemia, non basta mai.

“L’edilizia scolastica è uno dei capisaldi del nostro programma – ha concluso il sindaco – In questo triennio metteremo mano alle palestre, alla primaria di Iseo, alle scuole di Clusane. La scuola è il punto cardine, non solo dal punto di vista dell’impegno finanziario, che è enorme, ma anche dal punto di vista sociale”.