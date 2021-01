Antennista precipita al suolo: elisoccorso in azione a Milzano VIDEO

Ancora non è chiara la dimanica dei fatti, l’incidente nella Bassa si è verificato poco dopo pranzo. Sul posto è arrivato l’elisoccorso e non è passato inosservato tra i residenti della zona.

Antennista precipita al suolo: elisoccorso in azione a Milzano

Stava lavorando sui tetti quando, improvvisamente, qualcosa è andato storto. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, ma a Milzano, un antennista, ha fatto un volo di circa 6 metri. L’uomo è caduto al suolo e le sue condizioni hanno immediatamente destato preoccupazione. I soccorsi sono stati subito allertati e per il trasporto in ospedale è stato chiamato anche l’elisoccorso. E’ stato trasportato in codice giallo.

Non si conoscono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella Bassa. L’incidente si è verificato poco dopo pranzo, intorno alle 2.30.