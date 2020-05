Annullate la Festa della Mietitura e la Notte Bianca, a Pontoglio sarà un estate diversa

Nessuno avrebbe mai voluto rinunciarci. Eppure, la pandemia globale ha stravolto le nostre vite e eventi come questi hanno bisogno di attenta organizzazione, pianificazione.

Annullate Festa della Mietitura e Notte bianca

Appuntamenti del genere proprio non possono convivere con le parole «distanziamento sociale» e infatti, con grande rammarico, sono stati annullati dagli stessi organizzatori ancor prima che lo facesse la Regione o lo Stato.

L’estate pontogliese non sarà la stessa. Sarà più triste. Quest’anno infatti saltano la Festa della Mietitura e la Notte Bianca. Si chiama «effetto Coronaviurs» e nessuno avrebbe mai voluto farci i conti.

La festa delle feste avrebbe dovuto avere luogo dal 10 al 20 luglio. Nessuno avrebbe mai pensato che l’evento, organizzato da La Vecchia Fattoria, sarebbe invece stato cancellato. Questi sono sempre stati dieci giorni fondamentali e caratteristici della stagione estiva: la festa è infatti famosa in tutta la Provincia e varca anche i confini bergamaschi.

Gli elementi chiave che la contraddistinguono sono sempre tre: passione, tradizione e piatti tipici, perfettamente collocati all’interno di un evento culturale che riporta alla mente vecchie tradizioni contadine ed insegna la passione per il proprio territorio.

«Non potevamo fare diversamente – ha tristemente spiegato il segretario Roberto Festa – La nostra festa merita attenzione, preparazione e soprattutto non si potrebbe realizzare garantendo il distanziamento sociale. Non perché non vogliamo o soltanto per i costi eccessivi, ma anche perché non è nello spirito che la caratterizza. La Mietitura è infatti nata per stare insieme, per condividere le tradizioni e il buon cibo. Come si fa a organizzare una manifestazione in questo clima? Inoltre, non è per nulla chiara la gestione degli eventi e 10 giorni di festa non si possono preparare in poco tempo. C’è bisogno di pianificazione e cura. Ci dispiace molto, ma ci vediamo costretti ad annullare. L’anno prossimo torneremo con ancora più voglia».

Stessa sorte per la Notte Bianca. L’evento porta in paese migliaia di persone e lo anima in una serata di ricca di spettacoli, sorprese, cibo, eventi e gadget. Purtroppo però, bisognerà attendere l’anno prossimo anche per l’appuntamento organizzato dall’associazione Commercianti con il Comune.

«Con grande dispiacere siamo costretti ad annullarla, ma siamo già al lavoro per preparare l’evento dell’anno prossimo – ha spiegato il presidente Roberto Manenti – Abbiamo già la data, sarà sabato 19 Giugno 2021. Organizzeremo un super evento a tema… che per ora resterà segreto!».