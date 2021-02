Annullata l’edizione 2021 di Lombardia Carne

La 131esima edizione della fiera Lombardia Carne era già in calendario dal 20 al 22 marzo. Tuttavia, con la delibera numero 20 approvata lunedì la Giunta rovatese ha deciso di annullare la manifestazione.

Annullata l’edizione 2021 della fiera

All’origine della scelta, come si legge nel documento, “l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19” e il fatto che siano state “vietate, con una serie di disposizioni legislative, tutte le manifestazioni fieristiche almeno fino al 5 marzo 2021”. Una data che, come peraltro già più volte successo nei mesi scorsi, potrebbe essere posticipata, coinvolgendo anche il weekend della storica fiera zootecnica. “La fiera è stata annullata e non rinviata perché è tradizionalmente legata a quel periodo e non può svolgersi in altre date – ha spiegato il sindaco Tiziano Belotti – Quest’anno va così. La speranza è che con i vaccini la situazione migliori e il prossimo anno si possa ripartire con tutte le iniziative”.

Leoni d’oro e borse di studio?

Il primo cittadino ha precisato che anche le scelte di altri Comuni bresciani vanno nella stessa direzione (sono state ad esempio già cancellate la Fiera di Orzinuovi e la Travagliato Cavalli) e auspica invece di poter programmare nel 2021 la consegna dei Leoni d’oro, massima benemerenza civica, e delle borse di studio agli studenti meritevoli, che non è stato possibile assegnare a novembre in occasione della ricorrenza patronale di San Carlo. La soluzione potrebbe essere quella di conferire i riconoscimenti in uno spazio aperto.