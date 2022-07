Annullata la sagra del Santellone: appuntamento all’anno prossimo

Hanno fatto il possibile, ci hanno provato fino alla fine, ma purtroppo, non c’erano le condizioni per mettere in piedi l’evento. E’ stata annullata la sagra del Santellone di Chiari, l’amatissimo appuntamento di agosto non ci sarà e per tornare a festeggiare nell’oratorio della frazione cittadina bisognerà attendere ancora.

Annullata la sagra del Santellone di Chiari

Una notizia che, in questo periodo di ripartenza e dove piano piano hanno ripreso piede le feste di paese, nessuno avrebbe voluto leggere, ma purtroppo bisogna ancora fare i conti con la pandemia e con numeri di contagi da non sottovalutare. L’evento si sarebbe dovuto svolgere negli ambienti di via per Pontoglio dal 5 al 7 agosto ed era stato già inserito nel calendario degli eventi estivi diramato dal Comune di Chiari, ma è poi stato annullato dagli stessi organizzatori.