Angela Tarletti ha spento 100 candeline: è la più anziana di Roccafranca

Cent’anni. Non di solitudine, ma di vita intensa trascorsa fra lavoro e famiglia. E’ il traguardo tagliato da Angela Tarletti, la decana di Roccafranca che oggi, giovedì 24 novembre 2022, ha spento una torta di compleanno a tre cifre.

Angela Tarletti ha spento 100 candeline

Di storie da raccontare, ne ha tante. La prima è iniziata il 24 novembre del 1922, proprio a Roccafranca dove Angela è nata e ha vissuto: «per 14 anni ho lavorato come sarta», ha raccontato, davanti alla macchina da cucire fare orli, richiudere buchi, riparare vestiti e realizzarne altre con maestria e abilità. Non era estranea al lavoro manuale dal momento che, dopo il matrimonio nel 1946, aveva iniziato a lavorare nell’attività alimentari Savelli, gestito dalla famiglia del marito, che un paio di anni fa ha chiuso i battenti a causa della spietata competizione e dello strapotere della grande distribuzione.

Per tutta la vita si è dedicata alla sua attività e alla famiglia con amore, costanza e dedizione, diventando un pilastro e un esempio da seguire anche per i nipoti, che giovedì si sono stretti a lei per celebrare il suo centesimo compleanno. Ancora lucida, con la mente piena di un secolo di racconti e ricordi, Angela con i suoi cento anni portati egregiamente è la cittadina più anziana di Roccafranca. Un «titolo» festeggiato anche alla presenza del sindaco Marco Franzelli e dell'assessore Fernanda Conti che non hanno mancato di recarsi di persona per farle gli auguri e per omaggiarla con un mazzo di fiori.