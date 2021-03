Angela e Pierina, due sorelle insieme fino alla fine

Si sono spente venerdì scorso, a poche ore di distanza, dopo una lunga una vita trascorsa l’una al fianco dell’altra. Le sorelle Angela e Pierina Carrera, di 88 e 93 anni, erano legate non solo dal sangue ma anche da un sincero affetto che nei decenni non si era mai affievolito. E che le ha portate a stare insieme anche nella fine.

Due sorelle insieme fino alla fine

Classe 1932 e 1927, nate in una famiglia numerosa (erano 7 fra fratelli e sorelle) e sempre vissute nel cuore della Bassa bresciana, le due manerbiesi erano inseparabili. Ex lavoratrici del lanificio Marzotto (la più giovane come impiegata, la maggiore come operaia) non si sono mai sposate, non hanno avuto figli, ma assieme sono state il punto di riferimento dei nipoti, dei pronipoti e di una comunità che ancora le ricorda con affetto per quello che, nel loro piccolo, hanno saputo fare.

