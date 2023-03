Anfiteatro abbattuto, spazio per nuovi parcheggi.

Abbattuto l'anfiteatro, ora c'è più spazio

Succede a Gussago dove nelle scorse ore è stato rimosso il piccolo anfiteatro ormai in condizioni di degrado e che si trovava nell'area mercatale di piazza Vittorio Veneto in centro storico. Un'operazione di grande importanza dal momento che permetterà di incrementare i posti auto (se ne aggiungeranno 15) oltre a concedere, in questo modo, maggiore spazio alle bancarelle. Un intervento che l'Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Coccoli così come la cittadinanza attendeva ormai da tempo. Prima di procedere, però, è stato necessario ottenere il via libera da parte della Sovrintendenza.

Altri interventi in programma

Tra gli altri interventi in programma su territorio comunale: la razionalizzazione di Piazza Vittorio Veneto (progetto da 5milioni di euro) il quale avvio dei cantieri è previsto verso la fine del mese di settembre. Nel corso della stagione estiva sono invece previsti gli interventi riguardanti i sottoservizi.