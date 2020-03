“Andrà tutto bene”: Ospitaletto si tinge dei colori dell’arcobaleno. Decine di bambini e ragazzi, dai 2 ai 12 anni, hanno aderito all’iniziativa, esponendo i loro elaborati fuori dai balconi e dai cancelli di casa.

“Andrà tutto bene”: Ospitaletto si tinge dei colori dell’arcobaleno

Pensare positivo è una caratteristica dei bambini, che hanno la capacità innata di comprenderne i benefici e di metterlo in atto in tutto ciò che fanno.

Ecco che in queste settimane anche i più piccoli vogliono guardare con ottimismo alla situazione attuale, reagendo simbolicamente all’emergenza coronavirus disegnando un arcobaleno accompagnato dalla frase “Andrà tutto bene”, che poi viene appeso fuori dal balcone o dal cancello della propria casa.

Anche gli alunni di Ospitaletto, dall’asilo nido fino alle scuole medie, hanno voluto colorare le vie del paese con messaggi di speranza, che incitano anche gli adulti a guardare con fiducia al futuro.

Coordinati dai genitori, dalle insegnanti o dagli allenatori sportivi hanno condiviso la loro creatività, dando un segnale sincero di speranza.

In queste ore anche il Comune di Ospitaletto ha dato vita all’iniziativa “Disegna il tuo arcobaleno”, per cui tutti i bambini del paese che desiderassero essere parte di un “grande dipinto della speranza” possono inviare il proprio disegno alla pagina Facebook ufficiale dell’amministrazione.

GALLERY

NIDO “POLVERE DI STELLE”

SCUOLE MATERNE

SCUOLE ELEMENTARI

SCUOLE MEDIE

