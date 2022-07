Ancora una vittima sulle strade bresciane, il sinistro mortale nella notte a Brescia

Un'altra vittima sulle strade bresciane.

Poco prima delle 24

Il sinistro ha avuto luogo nella serata di ieri (domenica 10 luglio 2022) poco prima delle 24 a Brescia in via Triumplina nella zona della Stocchetta. La vittima è un uomo di 54 anni: quest'ultimo era a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora da verificare, è finito contro un palo. Era residente a Castel Mella.

Una domenica nera

Si tratta dell'ennesima vittima nel giro delle scorse 24 ore: è infatti il terzo grave sinistro accorso dopo la tragedia che ha visto perdere la vita a Daniele Goffi di soli 15 anni a Urago d'Oglio, e il grave incidente che ha visto tra i coinvolti una ragazza di soli 24 anni ora ricoverata agli Spedali Civili di Brescia dopo un frontale che ha avuto luogo a Montichiari.