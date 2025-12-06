Ancora non si trova la statua della Madonnina rubata.

La vicenda

Non è ancora stata trovata la Madonnina rubata sul sagrato della parrocchia. A fare l’amara scoperta lo scorso venerdì mattina la volontaria che da anni cura la chiesa di Sant’Andrea a Pompiano. La statua della Madonna era custodita all’esterno della chiesa, accanto al sagrato ed ora ai fedeli restano solo una nicchia vuota e profonda amarezza.

«Siamo profondamente dispiaciuti per un gesto che offende la fede e la devozione dei parrocchiani – questo il commento del sacerdote Renato Finazzi – È stata portata via un’immagine che non aveva valore economico o artistico, ma che era parte del nostro sagrato da sempre e alla quale eravamo tutti legati».

La statua era posizionata sopra ad una struttura di cemento e aveva una dimensione di oltre un metro, insomma, non proprio un furto che possa passare inosservato. Ma con la complicità del buio qualcuno ha portato a segno il misero colpo con tutta probabilità un gesto goliardico.

L’appello del parroco

Almeno questa pare essere una delle ipotesi più probabili insieme al furto vero e proprio, qualcuno che passando di lì l’ha vista e ha deciso di portarsela a casa. E’ molto meno probabile invece associare il fatto ad gesto legato all’ambito religioso, in quel caso la statua sarebbe stata certamente rotta o danneggiata in qualche modo.

«Se non verrà ritrovata, la sostituiremo»

La speranza della parrocchia è che la statua possa essere recuperata ma ad oggi (giovedì 4 dicembre) la situazione resta la stessa.