Ancora in fiamme i boschi del Bresciano, questa volta a Botticino

In fiamme

Ancora non si conoscono le cause alla base del rogo.

Non si ferma ed anzi risultano essere in aumento le zone del Bresciano colpite dalle fiamme.

Episodi analoghi di recente

E così dopo il Maddalena, la Corna Blacca, di nuovo il Maddalena e il Maniva un nuovo allarme arriva da Botticino. L'allarme è scattato all'alba di questa mattina (martedì 1 febbraio).

Sul posto sono intervenute squadre della Protezione civile, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali i quali al momento risultano essere al lavoro per domare le fiamme. Sembra essere necessario anche l'arrivo di un elicottero del servizio regionale antincendio. Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato il rogo, non è però da dimenticare il fatto che in quella stessa zona, in passato, si sono verificati episodi simili.

