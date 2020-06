Ancora forti temporali con grandine sul lago d’Iseo VIDEO

Anche questa sera un forte temporale con grandine ha investito il lago d’Iseo. Il video arriva da Predore, sulla sponda bergamasca del Sebino.

Ancora forti temporali con grandine sul lago d’Iseo

Ancora pioggia sul lago che, nonostante la stagione estiva, complici le precipitazioni è altissimo. Il video arriva da Predore, sulla sponda bergamasca del Sebino, colpita questa sera da un violento temporale con tanto di grandine. Anche per domani, però, non è previsto bel tempo. Stando ai dati riportati da Meteopassione.it, domani nelle ore notturne e nel corso della mattinata si prevede cielo poco nuvoloso o parazialmente nuvoloso ovunque con la possibilità di isolati piovaschi a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi. In pianura tempo variabile ma con la possibilità di temporali in discesa dai rilievi verso il tardo pomeriggio. In serata rovesi diffusi in esaurimento. Temperature stazionarie.