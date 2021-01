Per effettuare i tamponi antigenici rapidi ora ci si può recare anche in farmacia. E per i residenti il servizio è stato attivato a prezzo calmierato. Nell’era del Covid anche le prestazioni offerte dalle farmacie si evolvono per soddisfare le nuove esigenze della popolazione. A Corte Franca e a Palazzolo, nella frazione di San Pancrazio, privati e aziende possono prenotare il tampone antigenico rapido (con i risultati in 15 minuti) alla farmacia Fratelli Danesi e alla farmacia Busetti.

Anche due farmacie in Franciacorta si attivano per i tamponi rapidi

A Corte Franca il Comune, ritenendolo un servizio utile per la popolazione, ha deciso di dare il patrocinio all’iniziativa della farmacia Danesi e di concedere l’utilizzo del suolo pubblico in concessione gratuita per posizionare il gazebo per i tamponi in modalità drive-throught.

“La farmacia ci ha chiesto la disponibilità di avere un appoggio per quanto riguarda il suolo per effettuare i test – ha spiegato Giuseppe Foresti, consigliere con delega alla gestione del Piano per le emergenze – Il test è a carico del cittadino, ma è bene valutare la situazione caso per caso. Chi ha sintomi riconducibili al Covid è bene che, prima di rivolgersi alla farmacia, prenda contatti con il proprio medico, che può consigliare di effettuare direttamente il test molecolare. Il test antigenico è invece rivolto per lo più a sospetti asintomatici, a chi ha il dubbio di esser stato a contatto con positivi o a chi deve rientrare al lavoro dopo un sospetto contatto con positivi al Covid. Si tratta sicuramente di un servizio lodevole: l’obiettivo è di tracciare il numero più alto possibile di persone positive al virus”.

L’iniziativa scaturisce da un accordo tra Federfarma e Regione Lombardia, tramite Ats. La procedura per attivare il servizio è stata lunga, ma dopo circa due mesi di lavoro la farmacia di via Seradina ha potuto aprire le prenotazioni per il test antigenico rapido con tampone nasofaringeo.

Tra attesa ed esecuzione ci vogliono dieci minuti e si paga direttamente dall’auto con carta. Se si rileva un caso positivo il cittadino deve sottoporsi alla quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare, che viene prenotato ed è a carico della farmacia. I test avvengono solamente su prenotazione (allo 030.9826701 o al 380.1291217) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al costo di 40 euro (35 per i residenti).

“Anche la nostra farmacia ha attivato il servizio di esecuzione di tamponi antigenici rapidi – ha spiegato la titolare della farmacia Busetti di San Pancrazio, la dottoressa Andreina Plebani – Il servizio, esteso a tutti i cittadini e alle aziende, verrà svolto su prenotazione tutti i giorni dal lunedì al sabato al costo di euro 30 euro. Il tampone verrà eseguito da personale sanitario accreditato e il risultato verrà rilasciato entro 15 minuti. Un ringraziamento va al gruppo Alpini di San Pancrazio, che ha allestito un tendone esterno alla nostra farmacia per gestire in totale sicurezza il servizio. Laddove all’esito del tampone rapido si dovesse riscontrare un paziente positivo, abbiamo stipulato una convenzione con la fondazione Poliambulanza di Brescia per l’esecuzione del test molecolare di conferma, gratuito per il cittadino”.

Prosegue anche il servizio dell’Asst Franciacorta a Chiari e Iseo

Inoltre, continua il servizio tamponi messo a disposizione dall’Asst Franciacorta a Chiari e Iseo. Attenzione però, sono stati modificati gli orari.