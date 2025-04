Anche Brescia piange Papa Francesco: alle 7.35 di oggi, lunedì 21 aprile, il Santo Padre è morto. L'annuncio lo ha dato il cardinale Kevin Joseph Farrell con un breve comunicato stampa:

«Con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre».

E' stato il primo papa gesuita e non europeo

Jorge Mario Bergoglio - primo papa gesuita della storia e primo a chiamarsi Francesco come il Santo di Assisi - era salito al soglio pontificio il 13 marzo 2013, come successore di Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI, che aveva deciso di dimettersi. Aveva 88 anni.

Una svolta per la Chiesa

Il papato di Francesco ha rappresentato un punto di svolta per la Chiesa cattolica per diversi motivi. Innanzitutto, è stato il primo papa gesuita della storia, così come il primo non europeo (è argentino, di Buenos Aires, seppur di origini italiane, piemontesi per la precisione)-

I suoi dodici anni di guida sono stati contraddistinti da sue prese di posizioni forti, molto progressiste, che lo hanno portato ad avere attriti - più o meno pubblici - con l'ala più conservatrice della Chiesa.

Da tempo non stava bene

Da tempo le sue condizioni di salute non erano buone. Tra febbraio e marzo, per quaranta giorni circa, era stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per una polmonite e complicazioni respirazioni. Nonostante ciò, una volta dimesso ha voluto comunque essere vicino ai fedeli e partecipare ai riti pasquali: ieri (20 aprile) la sua ultima benedizione Urbi et orbi dal balcone su piazza San Pietro.