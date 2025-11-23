Anatomia di una rinascita: tra le pagine di Viviana Cugini un viaggio che “parla a te di te”

S’intitola «Anatomia di una rinascita» il libro che l’autrice, Viviana Cugini, presenterà il 25 novembre presso la sala civica di Palazzolo sull’Oglio. Non un martedì qualsiasi, quello deciso per consegnare alla comunità il volume, bensì la data simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Anatomia di una rinascita: Viviana Cugini presenta il suo libro

Questo perché l’opera di Cugini è un viaggio che «parla a te di te», che vuole aiutare lettori e lettrici a «smettere di compiacere e iniziare ad appartenersi attraverso gli archetipi delle Dee». Attraverso racconti, riflessioni ed esercizi pratici, la scrittrice propone un percorso per dare voce alla forza racchiusa (e spesso latente) nella vulnerabilità, un ritorno al corpo e al proprio vero io. Edito da Do it human, insomma, è il «libro per chi è pronto a scegliere la vita con la libertà di essere se stesso».

Organizzato dall’Associazione d’arte e cultura PranArt, con il Patrocinio del Comune di Palazzolo sull’Oglio, l’appuntamento si svolgerà alle 20.30 presso la sala di via Torre del Popolo. A introdurre la serata sarà Mariella Pezzoli, con la partecipazione di Michela Botti.