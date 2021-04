Amiche per la zampa in azione: via alla pulizia dell’Oglio

Amiche per la zampa in azione: via anche alla pulizia delle rive del fiume Oglio.

Pulizia delle rive dell’Oglio: raccolti sacchi di rifiuti

Non solo cura degli animali ma anche dell’ambiente: venerdì le rive del fiume Oglio sono state pulite da Amiche per la Zampa, associazione che si occupa della tutela degli animali e dell’ambiente.

Con rammarico però, sono stati tantissimi i rifiuti raccolti in meno di un chilometro all’Oasi dei pensionati, venerdì, e si sente l’esigenza di sensibilizzare di più le persone nei confronti dell’ambiente.