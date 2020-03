Amiantozero, da Regione un contributo per le scuole bresciane

Bando #Amiantozero, da Regione un contributo anche per i plessi scolastici del bresciano: i fondi verranno utilizzati per sostituire le coperture delle scuole di Gambara, di Vobarno,di Gardone Riviera e di Palazzolo sull’Oglio.

Cinque milioni per bonifica o la rimozione dell’amianto dalle scuole della Lombardia, compreso lo smaltimento dello stesso e il ripristino delle strutture interessare. Con il bando #Amiantozero Regione si è schierata a favore della sicurezza e della salute nei plessi scolastici finanziando numerosi progetti, due anche nel bresciano. Un contributo di 153.373,40 euro è stato assegnato al Comune di Gambara, per la sostituzione delle coperture della scuola secondaria di primo grado Allegri, al Comune di Vobarno per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo Migliavacca (23.458,74 euro) e al Comune di Gardone Riviera per la bonifica delle pareti e sostituzione della pavimentazione del plesso delle medie Giovanni XXIII ( 434.717,42 euro).

Finanziata anche Palazzolo sull’Oglio

Anche il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha ricevuto un contributo di 18.350 euro per i lavori alla scuola dell’infanzia Andersen.

“Il lavoro amministrativo in questo periodo è particolarmente complesso – ha commentato il sindaco di Palazzolo sull’Oglio, Gabriele Zanni – Siamo prioritariamente occupati nella gestione dell’emergenza, ma dobbiamo comunque lanciare uno sguardo anche al futuro e alle incombenze che ci attenderanno. Sia in termini di bilanci, servizi e opere. In questo senso siamo contenti del contributo, che servirà per andare a completare un intervento di riqualificazione sulla scuola dell’infanzia di San Giuseppe. Come è noto l’adeguamento sismico energetico con criteri di compatibilità ambientale, rientra tra i punti principali del nostro programma amministrativo. Ringraziamo i componenti dell’ufficio lavori pubblici del nostro Comune la cui competenza nella redazione delle proposte progettuali, ci consente di attingere a risorse esterne all’ente, che sono fondamentali per poter realizzare le opere necessarie”.

