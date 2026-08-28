Ambulanza sotto sequestro a Leno, i soccorritori precisano: “La copertura assicurativa c’è”.

A Leno ambulanza sotto sequestro, la precisazione dei soccorritori

È stato solo un mero errore “di allineamento tra banche dati”. Così la società milanese che si occupa di soccorso sanitario ha spiegato in queste ore lo “strano caso” dell’ambulanza posta sotto sequestro nelle scorse ore dalla Polizia locale di Leno, a seguito di un controllo dei documenti che aveva inizialmente evidenziato una presunta mancanza di copertura assicurativa del mezzo.

Il controllo e il fermo, ma l’assicurazione è valida

A poche ore dall’intervento dei vigili, che avevano posto i sigilli al mezzo, la direzione dell’azienda proprietaria del mezzo ha ricostruito l’accaduto smentendo che ci siano state effettive irregolarità assicurative.