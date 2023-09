Ambrogio Turati: una via in suo ricordo a Rezzato.

Ieri (domenica 17 settembre 2023) è stato un momento di grande commozione a Rezzato. La grande riconoscenza dei cittadini rezzatesi ha portato all'intitolazione di una strada ad Ambrogio Turati. Una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di Rezzato, che ha incarnato il vero spirito di servizio, dedizione e amore per il prossimo.

Dopo il discorso del sindaco Giovanni Ventura, a prendere la parola la nipote, Nicoletta Senco, e di don Sandro Gorni. Le loro parole hanno rafforzato il legame di Ambrogio con la comunità e hanno dato una luce ancora più brillante alla sua eredità.

Il momento culminante è stato quando, il primo cittadino, insieme alla nipote Luciana Zuccali, ha avuto l'onore di scoprire la targa che ora porta il suo nome. È un simbolo che andrà oltre il mero ricordo, ispirando le future generazioni a vivere con lo stesso spirito di altruismo e dedizione.

Al termine c’è stata la benedizione di don Stefano Bertoni.

"Una preghiera che ci auguriamo protegga e benedica questa strada e tutti coloro che la percorreranno. Grazie, Ambrogio, per averci mostrato la via. La tua eredità vivrà per sempre nella nostra comunità e nei nostri cuori".