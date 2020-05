Amali ha donato 20 pc agli studenti

Pc a disposizione degli studenti, prima a casa e poi in aula informatica. Li ha donati l’associazione Amali di Chiari.

Donati 20 pc agli studenti

L’associazione Amali, con i soldi raccolti con le varie iniziative (feste di Halloween, di primavera e fine anno, ma anche sottoscrizione premi) è infatti riuscita a raccogliere più di 9mila euro che ha pensato di impiegare, in questo momento difficile e caratterizzato dalla didattica a distanza, per l’acquisto di 20 pc portatili.

“Con i 9.045 euro abbiamo acquistato i 20 laptop, ma è garantita anche l’installazione, l’assistenza tecnica e il successivo montaggio a scuola – ha spiegato il presidente Adriano Terzi – Abbiamo chiesto proprio alla scuola di indicare a chi dovessero andare i pc. In questo momento particolare, alcuni studenti seguivano dal cellulare o avevano alcune difficoltà. Ora potranno fare tutto con il computer. Al termine dell’emergenza Coronavirus, gli apparecchi saranno invece installati in aula informatica”.

Gli interventi

Questo è però solo l’ultimo di una serie di interventi. “I pc andranno a far parte delle dotazioni tecnologiche della primaria – ha spiegato la vicepresidente Stefania Bertoli – Questa è la terza azione, quella che chiude un ciclo. In questi anni, solo con quanto raccolto nei nostri appuntamenti e con le iniziative che siamo riusciti ad organizzare, abbiamo pensato di fare qualcosa per tutti i gradi scolastici. La prima infatti è stata a favore dell’infanzia Pedersoli, con l’acquisto di un impianto stereo e poi abbiamo comprato due Lim per il Morcelli. Mancava solo la primaria e così abbiamo pensato ai pc”. Una buona azione che permetterà anche a chi è in difficoltà di seguire le lezioni.