Altera la targa della propria auto: sanzioni per oltre duemila euro.

La scoperta da parte degli agenti della polizia locale di Rezzato i quali hanno sorpreso un uomo nel mentre guidava tranquillamente la sua auto all'interno del territorio comunale. Ad attirare l'attenzione degli agenti il fatto che un numero della targa di immatricolazione del veicolo era stato alterato tramite l'applicazione del nastro adesivo di colore nero.

Una volta fermato l'uomo alla guida dell'auto si è giustificato confessando di non esserne a conoscenza. Una scusa che, però, non è servita ad evitare spiacevoli conseguenze: il soggetto in questione si è infatti visto comminare sanzioni per oltre 2mila euro oltre al fermo del veicolo.