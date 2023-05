Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nelle zone alluvionali dell'Emilia Romagna, dove l'acqua ha causato 14 vittime e oltre 36mila persone sfollate di quasi 100 località (mentre alcune sono ancora bloccare nelle loro abitazioni), mentre frane e esondazioni hanno interrotto strade e ponti, e messo in ginocchio l'intera regione. Nei giorni scorsi anche volontari e operatori proveniente dalla nostra Provincia hanno fatto rotta verso le aree emergenziali per aiutare la popolazione, liberare la viabilità e ripristinare i danni causati dalle alluvioni: fra loro i Vigili del Fuoco di Brescia, i pompieri volontari di Chiari e alcuni uomini della Protezione civile di Palazzolo e Calcinato, da poco rientrari dopo tre giorni immersi nell'acqua per portare in salvo gli sfollati.

Alluvione in Emilia Romagna: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Chiari

I Vigili del Fuoco Volontari di Chiari (il capodistaccamento Oscar Salvi, il vice Alfredo Dotti e Stefano Norbis) sono partiti venerdì sera alla volta di Lugo di Ravenna, una delle aree più colpite dall'alluvione. Un paese ricoperto da fango, vigneti distrutti, auto, mobili, elettrodomestici e tantissimi altri oggetti, magari dal grande valore affettivo, accatastati per strada ormai da buttare: lo scenario che i volontari si sono trovati davanti una volta arrivati sul posto, dove si sono subito messi all'opera con l'autopompa per svuotare cantine e seminterrati dall'acqua che, prepotentemente, ha allagato intere abitazione.

I bresciani all'opera nelle aree emergenziali

Un'operazione che si unisce a quella dei volontari della Prociv, partiti giovedì per Imola e rientrati ieri dopo essersi dati il cambio con altre squadre, a al supporto del Vigili del Fuoco di Brescia: nei giorni scorsi sono intervenuti sempre in provincia di Ravenna per ripristinare della viabilità sulla di strada di accesso al Passo del Prugno nel comune di Casole Valsenio con due macchine movimento terra (1 escavatore da 5 tonnellate e una minipala) e un autocarro 4 assi per trasporto detriti assime al Gruppo Operativo Speciale dei comandi di Milano e Sondrio.