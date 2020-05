Questa è la sua quarta fatica in cui condivide ricordi, racconti, emozioni e riflessioni

All’ombra delle fragole: le nuove poesie del pontevichese Alessandro Apolli

“Ogni testa è un piccolo mondo”. Si usa spesso questa espressione ma mai come nel caso di Alessandro Apolli può rivelarsi congeniale.

Il poeta pontevichese classe 1948 ha sempre avuto molto da dire e per questo è giunto alla sua quarta pubblicazione di versi ricercati e mai scontati. Alessandro è un grande osservatore, un appassionato di vita, di emozioni, di politica, che non manca di descrivere tra una rima e l’altra, un a capo e un nuovo paragrafo.

L’opera

Il suo ultimo volume “All’ombra delle fragole”, come di consuetudine i precedenti, è composto da 39 poesie (su consiglio del nipote, grande studioso di poesia) che spaziano (con filoni ben precisi) dai ricordi di un tempo alla realtà attuale, dall’affetto della madre Angelica a quello per le persone a lui care che custodisce con le sue parole ponderate e mai scontate sotto la sua ala protettiva.

Ad aprire questa sua ultima fatica è il componimento intitolato “Osteria” che ripercorre il rispetto di un tempo dei ragazzini verso gli anziani a quello ormai quasi scomparso dei tempi moderni. Altri sono composti da un paio di righe, che potrebbe apparentemente scivolare via nella mente del lettore che invece hanno potere di imprimere un concetto fondamentale e importante come la “Libertà”.

Com’è possibile? Oltre ad osservare molto Apolli è anche una persona di una sensibilità rara, riscontrabile in pochi. “Per me le persone sono tutte uguali, purché si comportino correttamente – ha spiegato il poeta – Non sono un praticante cattolico assiduo ma ci sono due cardini che ho fatto miei nella vita: ‘ama il prossimo tuo come te stesso’ e ‘non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te’. Sono i pilastri del rispetto che mi permettono anche di guardarmi intorno e cogliere alcune riflessioni che si trasformano poi in poesia”.

Raccontare a parole il nuovo libro del pontevichese è difficile rendere, ad esempio, il denso significato della poesia “Dall’ombra”, dedicata alla mamma e alle madri in generale. Aggiudicarselo non è così facile. E’ lo stesso Alessandro a consegnarlo o farlo pervenire gratuitamente alle persone a cui tiene, con tanto di dedica.

Non è in vendita? “No, non lo faccio per denaro ma per condivisione. Sono ricco nel mio cuore. Il miglior riscontro per me, è un sorriso”.