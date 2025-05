Allison Cucchi, da Borgosatollo la "regina d'Italia" di kickboxing

Una giovane promessa dello sport italiano si fa largo sul ring: Allison Cucchi, originaria di Borgosatollo, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing nella specialità K1, categoria 56 kg, ai Campionati Italiani Federkombat 2025, che si sono svolti lo scorso fine settimana a Roma, presso il Palatorrino.

L'evento, la vittoria, il futuro

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (Federkombat), ha visto sfidarsi sul ring i migliori atleti del panorama nazionale in un weekend di incontri ad alta intensità e fortissimo tasso tecnico. In questo contesto competitivo di altissimo livello, la giovane Allison ha saputo imporsi con decisione, conquistando l’oro grazie a una serie di combattimenti impeccabili per tecnica, potenza e strategia. Il successo di Allison non è solo una vittoria personale, ma anche un messaggio potente rivolto a tanti giovani: lo sport, praticato con dedizione può aprire strade inaspettate e regalare soddisfazioni. La sua performance a Roma ha acceso i riflettori su un talento che ha ancora moltissimo da esprimere. Nel frattempo, Allison tornerà ad allenarsi consapevole di rappresentare non solo se stessa ma anche la sua terra e i tanti giovani atleti che, come lei, credono nello sport come strumento di crescita personale.

La precedente vittoria a gennaio

Sabato 18 gennaio 2025, Allison, allenata con dedizione e impegno dal maestro Alessandro Delbarba presso la palestra Travagliato Fighters, ha dimostrato tutta la sua abilità e il suo cuore in un incontro che si è rivelato avvincente e combattuto. La 24enne ha conquistato il prestigioso titolo italiano di Kickboxing Wako Pro femminile nella categoria 52 kg, portando il nome del suo paese sul gradino più alto del panorama sportivo nazionale. Il match, disputato presso il Qi Clubbing di Erbusco, ha visto Allison contrapporsi alla 30enne Roberta Sarcinella , un'avversaria esperta e temibile. Tuttavia, la determinazione e la strategia della borgosatollese le hanno permesso di prevalere, ottenendo una bella vittoria. La premiazione è stata un momento di grande emozione, con Luciano Dibiase , rappresentante di Fight Clubbing, che ha consegnato alla giovane campionessa cintura e medaglia, simboli del suo trionfo.

