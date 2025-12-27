Inoltre il titolare dell'azienda agricola in questione ha già riportato una condanna per lo stesso reato

Allevamento di bovini: strutture fatiscenti e gravi carenze igieniche, denunciato il titolare.

Bovini: denunciato il titolare dell’allevamento

Succede a Barbariga dove i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Brescia hanno denunciato il titolare di un allevamento di bovini da latte. Il tutto a seguito di un controllo effettuato all’inizio del mese di dicembre unitamente ai medici veterinari dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia: è stato riscontrato che gli animali in questione erano detenuti con modalità non conformi alle norme in materia di benessere animale.

Condizioni igienico-sanitarie inadeguate

Non solo condizioni igienico-sanitarie precarie conseguenza dell’accumulo di deiezioni ed al sovrannumero di animali: in particolare il mantello di questi si presentava imbrattato di escrementi. Presenti inoltre vacche trattenute con corde o catene troppo corte con fratture alla coda e lesioni micotiche in varie parti del copro ma anche sottopeso a causa della scorretta alimentazione.

Sanzioni per 8mila euro

Inoltre il titolare dell’azienda agricola in questione ha già riportato una condanna per lo stesso reato. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per un totale di 8mila euro per: violazioni amministrative in materia di polizia veterinaria, per l’inidoneità delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici che tracimavano sui terreni circostanti nonché per la derivazione delle acque sotterranee mediante due pozzi che non erano provvisti dei sistemi obbligatori di misurazione dei volumi prelevati.