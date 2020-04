Allevamenti e Coronavirus: l’inchiesta di Report a Montichiari, andata in onda lunedì sera su Rai 3, ha indagato sulle possibili concause dell’alto livello di mortalità da Covid-19 e l’ammoniaca legata agli allevamenti intensivi.

La trasmissione ha visitato alcune aziende bresciane, mettendo l’accento sugli spargimenti di liquami nei campi della zona, autorizzati anche in tempo di restrizioni e coincidenti con i «picchi» di Pm10 nell’aria. Lo stesso particolato, in uno studio pubblicato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, sarebbe strettamente riconducibile a quanto accaduto in Cina nelle zona a più alta mortalità.

Il servizio, seppur realizzato prima della diffusione del virus, andava a sottolineare l’alto inquinamento (da azoto/ammoniaca) del triangolo Brescia-Mantova-Cremona: una zona divenuta poi tristemente nota per le migliaia di vittime causate dal Covid-19.