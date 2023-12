Allarme furti nel Bresciano: ultimo colpo tra Gussago e Cellatica.

Allarme furti nel Bresciano

I ladri sembrano non dare tregua al territorio bresciano. Basti pensare che sono ben quindici i colpi messi a segno da inizio dicembre. Questa volta hanno compiuto ben cinque furti in una sola notte. Il tutto si è svolto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023.

Ad essere presa di mira la parte nord della città, in particolare a Gussago e a Cellatica. Nel primo caso ad essere interessati sono stati i quartieri di Pomaro, Sale e Piazza e nel secondo caso un paio di villette della Fantasina.

In che modo hanno agito

A fare da fil rouge a tutti e quanti i colpi lo stesso modus operandi: sembra infatti che in tutti i casi abbiano utilizzato un flessibile portatile con tanto di. batteria per sforzare le inferriate delle abitazioni. Dotati di grande abilità e velocità, sono riusciti a raccogliere nel giro di pochi minuti la refurtiva per poi darsi alla fuga.

I residenti, una volta accortisi della presenza dei malviventi, hanno allertato i carabinieri: quando sono giunti sul posto, però, i ladri si erano già dati alla fuga. Al momento non è quantificabile il valore effettivo del bottino.

In evidenza un'immagine d'archivio