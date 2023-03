Allarme bomba a Orzinuovi

L'allarme è scattato dopo dopo le 14 a Orzinuovi: via Piave transennata e monitorata dalle forze dell'ordine per la presenza di un ordigno.

L'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine

Sul posto fin dal primo pomeriggio Vigili del fuoco , ambulanze, Carabinieri e Polizia locale hanno delineato la zona di pericolo dalle 14, dopo la segnalazione della presenza di un ordigno.

«Non sappiamo niente, ci hanno solo detto che in caso di pericolo ci avrebbero avvisato». Queste le parole di un giovane che vive in via Piave e che fin dal primo pomeriggio ha vissuto con apprensione la notizia della presenza di esplosivo.

Il centro psico sociale di via Piave, che ha in cura diversi pazienti psichiatrici della zona, è stato il primo «protagonista» della fuga di notizie.

Secondo i primi rumors, infatti, nell’edificio sarebbe entrato un ragazzo molto giovane dicendo di avere nello zaino una bomba e minacciando i medici al suo interno. «Vi faccio esplodere» avrebbe detto. Secondo altre fonti invece pare che proprio nel cantiere aperto per la costruzione di nuove abitazioni gli operai abbiano rinvenuto una vecchia bomba risalente alle Seconda guerra mondiale.

«Alcune persone sono state fatte uscire da casa, le ho viste dalla finestra, mi hanno detto solamente che potrebbe trattarsi del cantiere che dista poco dal centro psico sociale - ci ha continuato a spiegare al telefono nei concitati momenti di allarme – Non mi sembra di vedere nessuno dentro la struttura psico sociale e gli artificieri mi sembrano più distanti».

Per il momento non c’è nessuna conferma da parte delle autorità e la zona resta delimitata per garantire la sicurezza di chi vive nelle immediate vicinanze della struttura. Il traffico è stato immediatamente deviato per evitare il passaggio alle automobili. Carabinieri e Polizia locale sono al lavoro garantire la messa in sicurezza dell’intera area.