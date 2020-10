Allagamento a Rudiano: pompieri in azione

E’ successo in via Grumelli Sacerdoti. L’acqua è fuoriuscita molto rapidamente e, a Rudiano, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Chiari.

Allagamento a Rudiano

Pompieri al lavoro a Rudiano. In via Grumelli Sacerdoti c’è stata una cospicua perdita di acqua. Si è completamente allagata una abitazione e, di conseguenza, anche la strada. Probabilmente, alla base del disguido, c’è stata una piena della Roggia e, di conseguenza, la fuoriuscita dell’acqua. I pompieri di Chiari si stanno occupando della situazione e stanno mettendo in sicurezza l’area.

Non sono presenti altri mezzi di soccorso in quanto nessuno è rimasto ferito.