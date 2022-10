Il tema della viabilità e della sicurezza stradale ha surriscaldato l’ultima seduta del Consiglio comunale di Passirano. Una polemica che è sbarcata anche sui social in seguito all’allagamento di via Roma dopo i forti temporali registrati in settimana.

Allagamenti in via Roma: la polemica sbarca su Facebook

Nella piazza virtuale di Facebook è stato pubblicato un video della strada allagata: una miccia che ha acceso una rovente polemica sulle condizioni del quartiere. A causa delle piogge, infatti, si è allagato anche il cortile della primaria. Inoltre alcuni cittadini hanno lamentato i disagi che si sono verificati all’uscita dei bambini da scuola, con la strada chiusa appunto perché allagata. All’origine del problema, i mancati lavori ai sottoservizi e in particolare alle fognature. Opere che, come ha spiegato l’assessore Paolo Bonardi durante il Consiglio di martedì scorso, dovrebbero essere programmate da Acque Bresciane. Ma, per ora, ancora nulla è stato fatto (eccetto le asfaltature da parte dell’Amministrazione comunale) e dunque il problema permane e si ripresenta a ogni acquazzone.