Allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato 52enne

Allaccio abusivo alla rete pubblica per non pagare le bollette: denunciato 52enne.

É scattata la denuncia da parte dei carabinieri della stazione di Nuvolento nei confronti di un operaio 52enne originario del Senegal ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

La scoperta

In particolare i Carabinieri di Nuvolento, insieme ai tecnici della società Unareti, hanno rilevato come l’uomo, per non pagare le bollette della luce, avesse collegato il quadro della propria abitazione ad un contatore posizionato sulla pubblica via.

Oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria , i carabinieri, insieme al personale tecnico, hanno quindi provveduto ad interrompere il prelievo illecito di energia elettrica anche per tutelare lo stabile da possibili incendi dovuti a corti circuiti causati dal manufatto abusivo.