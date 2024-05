Alla vista degli agenti ingoia la droga, mentre il complice li insulta per distrarli: denunciati

Il contrasto allo spaccio di droga ingrana la marcia a Coccaglio, dove l'utilizzo dell'unità cinofila sul territorio in supporto agli agenti della Polizia Locale del Montorfano ha già portato i primi risultati. I controlli effettuati presso la stazione e il parco comunale hanno infatti permessi di individuare e segnalare quattro persone

Sorpresi con la droga in stazione, segnalate due persone

Ieri pomeriggio, venerdì 10 maggio, coordinati dal comandante Luca Leone gli agenti hanno effettuato un controllo in stazione e al parco Municipio, finalizzato al contrasto dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme all'unità cinofila, la Polizia Locale ha controllato prima l'area d'attesa della stazione ferroviaria e poi il treno diretto a Bergamo, dove due pendolari sono stati sorpresi in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, sostanze risultate positivi al narcotest. Si tratta di un 30enne italiano, residente a Brescia, e di un marocchino residente a Cologne: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura e alla Questura per i provvedimenti sul permesso di soggiorno.

Ingoia la droga per sfuggire agli agenti

Poco dopo, in piazza Europa, sono stati fermati due ragazzi ganesi, uno dei quali già noto per essere stato trovato in possesso di ecstasy il mese scorso. Seduti su una panchina, alla vista del cane K9 i due hanno gettato a terra un pacchetto contenente stupefacenti, ma il gesto non è sfuggito alla Locale. Messo alle strette, l'uomo le ha recuperato e lo ha inghiottito, mentre il complice ha iniziato a urlare, lanciare oggetti e insultare gli agenti per distrarli.

Oltre alla segnalazione, i due verranno denunciati all'autorità giudiziaria per resistenza ed oltraggio verso gli agenti, con l'aggravante dello stato di manifesta ubriachezza.

Gli altri controlli

Durante i controlli in stazione la Polizia Locale del monte Orfano ha anche supportare il capotreno del convoglio diretto a Bergamo per l'identificazione di alcune persone risultate sprovviste di titolo di viaggio che importunavano il dipendente Trenord.