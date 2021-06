L'iniziativa ha visto il patrocinio dei Comuni di San Paolo e Verolavecchia e la partecipazione di numerose realtà del territorio, tra cui Terre basse.

Alla scoperta del "laghetto dei sogni" con Fondazione Cogeme e Teatro Celeste

Si è svolta questa mattina la camminata lungo i sentieri del Parco dello Strone e il "laghetto dei sogni" a San Paolo.

Con partenza dalla piazza della frazione di Scarpizzolo, il gruppo prenotato di 30 persone per la visita nei suggestivi luoghi della bassa si è messa in movimento per riscoprire queste perle nascoste.

A illustrarne la peculiarità il professore in Scienze Agrarie Salvatore Agliata.

Due ore nella natura e nella storia per un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giancarla Zernini e sostenuta da Fondazione Cogeme, dal Comune di Verolavecchia, dall'associazione Terre basse e dal Teatro Celeste, rappresentato dai ragazzi volontari che hanno accompagnato lungo il percorso.

"Ringrazio tutti per la partecipazione - ha dichiarato Zernini - Il tema della Terra è al centro delle numerose iniziative in programma per l'estate. Il rispetto per l'ambiente passa anche e soprattutto dalla conoscenza che ne abbiamo".