Alla guida senza patente: quattro soggetti sorpresi negli ultimi dieci giorni.

Controlli intensificati

Una scoperta che è stata possibile grazie all’intensificazione dei controlli messa a punto da parte degli agenti della polizia locale di Rezzato in modo particolare nelle zona a più alta concentrazione di traffico all’interno della città.

Un’attività che, nel complesso, è riuscita ad offrire risultati positivi: sono state infatti represse gravi infrazioni al Codice della Strada essendo stati evitati incidenti stradali. Il dato che balza all’occhio è però quello relativo ai casi di guida senza patente: negli ultimi dieci giorni, in particolare, sono stati quattro i conducenti sorpresi a guidare anche se privi di patente dal momento che non l’avevano mai conseguita.

Alla guida senza patente: scattano denuncia e sanzioni

In due casi, in particolare, un uomo indiano di 40 anni e una donna nigeriana di 35 anni hanno esibito agli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato patenti di guida false che sono state quindi sequestrate mentre i veicoli sono stati fermati. I soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Sanzioni amministrative per oltre 20mila euro.