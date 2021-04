di Federica Gisonna

Mancheranno. E tanto. Per più di 40 anni, 44 per la precisione, sono stati un punto di riferimento. Commercianti, ma anche amici. Eppure, anche per loro è giunto il tempo di andare in pensione.

Alimentari Vignoni chiude dopo 44 anni di attività

Fra pochi giorni, Alimentari Vignoni, situato in via San Martino, abbasserà definitivamente la saracinesca.

Dopo anni di duro lavoro, per Giancarlo Vignoni ed Enrica Torri è giunto il tempo di riposare, ma non senza salutare tutti i clienti che in questi ultimi giorni stanno passando in negozio per fare due chiacchiere mentre gli scaffali, data anche la vendita promozionale, si stanno svuotando sempre di più.

La sorpresa

Emozione e qualche lacrima di commozione non sono mancate martedì mattina quando un piccolo gruppo in rappresentanza dell’associazione Commercianti ha varcato la porta del negozio con una cornice di riconoscimento e un bellissimo mazzo di fiori. Contentissimi e riconoscenti, Enrica e Giancarlo hanno ringraziato gli amici di una vita, i commercianti della «porta accanto» che hanno pensato a loro.Il negozio aveva aperto nel ‘77 in via Solferino poi, nel ‘90, c’è stato il trasferimento in via San Martino. Oltre che ad essere un supermercato, aveva anche una gastronomia molto fornita e non è mai mancato l’impegno: sveglia presto e direttamente in negozio ad allestire e cucinare. Dunque, il riposo è davvero meritato.

L’articolo completo sul ChiariWeek in edicola a partire da questa mattina, venerdì 2 aprile.