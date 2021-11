Alfieri della Repubblica premiati da Mattarella: c'è anche una 19enne di Rovato

Il riconoscimento è arrivato per le modalità d'uso dei social network nel corso della pandemia. La notizia del riconoscimento alla giovane Esmeralda Serranò è stata accolta con dalla cittadinanza e dall'Istituto Gigli.

Esmeralda Serranò è sta premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La giovane studentessa ha 19 anni ed è residente a Rovato. La notizia del presigioso riconoscimento è stata accolta con orgoglio da dirigenza, docenti e da tutti gli studenti dell'istituto Lorenzo Gigli di Rovato. E' l'unica ragazza bresciana.

Il Presidente Mattarella ha conferito 30 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2021 si sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, soprattutto durante i mesi carratterizzati dalla pandemia di Coronavirus.

Il 'filo rosso' che lega i nuovi alfieri è, in questo caso, lo straordinario impegno dimostrato dai ragazzi per superare la pandemia, anche grazie alle loro capacità spontanee nell'uso degli strumenti tecnologici e social media. Hanno aiutato parenti, compagni, coetanei e sono stati fondamentali nella Dad.

Nel periodo più duro del lockdown, quando l’intero territorio bresciano era sottoposto alle restrizioni previste dalla zona rossa, a causa dell'innalzamento dei contagi da Covid-19, Esmeralda si è presa cura del percorso educativo di alcuni bambini, operando attivamente presso l’istituto comprensivo: “Don Remo Tonoli” di Coccaglio. Ha impartito lezioni a distanza, sacrificando parte del suo tempo per aiutare discenti in difficoltà nelle discipline di italiano e matematica. Uno studente di V elementare, in particolare, ha beneficiato dell’azione di Esmeralda, migliorando sensibilmente il proprio rendimento scolastico in un momento di particolare fragilità, anche del suo contesto familiare. “L’istituto comprensivo di Coccaglio” - scrive di lei in una nota il dott. Amedeo Raimondi, Dirigente Scolastico del medesimo comprensivo - ringrazia Serranò Esmeralda, la quale con grande spirito altruistico ha messo a disposizione il suo tempo libero […] per aiutare alcuni alunni della scuola primaria “Don Remo Tonoli” a sopperire alle difficoltà di apprendimento in lingua italiana e matematica, evidenziando il tal modo particolare generosità e sensibilità”.

Ha così ultimato con eccellenti risultati, il proprio percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nonostante il difficile periodo di pandemia vissuto in prima persona a causa dei contagi, che hanno interessato parte dei suoi affetti, si è prodigata nei panni di animatrice di un gruppo estivo presso l’Oratorio il Focolare di Coccaglio, proponendo attività ludico-ricreative nel rispetto delle norme anti-Covid, che hanno portato serenità ai bambini delle scuole elementari coinvolte. “I fanciulli che le erano affidati - scrive di lei in una lettera Don Giorgio Rosina, responsabile dell’Oratorio e curato della Parrocchia di Coccaglio - hanno trovato in Esmeralda un’educatrice competente e attenta, capace di dimostrare loro empatia vicinanza e solidarietà”. Ha conseguito 100 e lode all’esame di maturità e non ha mai fatto mancare il proprio supporto anche in ambito scolastico, aiutando volontariamente i compagni di classe con entusiasmo e competenza in attività come lo studio assistito, lo svolgimento dei compiti e la redazione dell'elaborato di maturità. In particolare, si è spesa nel tempo libero per aiutare una parte della classe a studiare materie notoriamente ostiche come latino e fisica. Per la grande dedizione e l’elevato grado di competenza profuso, è diventata dunque un modello virtuoso e un punto di riferimento per la comunità della Franciacorta e della Città di Rovato, il suo comune di residenza, dall’amministrazione del quale ha ricevuto una borsa di studio con una menzione per meriti personali anche in ambito extrascolastico.