Un triste risveglio per la comunità alfianellese quello di questa mattina

Alfianello piange la sua storica colonna portante: il maestro Zino

La comunità ha perso il suo maestro Zino, all’anagrafe Tomaso Romano, di 98 anni. Zino è stato per intere generazioni alfianellesi il maestro della scuola elementare, ma in paese è ricordato anche come punto di riferimento indiscusso, un poeta, un dialettologo sin dai tempi in cui era uno scolaro nel periodo del dopoguerra. Per anni è stato anche il saggio pensatore di paese che ha dato generosamente il suo aiuto a chi ne avesse avuta necessità, e ancora oggi è a disposizione, con l’esperienza acquisita ma allo stesso tempo con vedute sempre aggiornate sulla vita.

Nato e cresciuto ad Alfianello nel 1921, ha pubblicato innumerevoli libri, negli ultimi anni ha collaborato attivamente con la Pro loco Alfianello, di cui era presidente onorario, con grande motivazione, creatività e senso di appartenenza. Ha collaborato anche alla stesura del pluripremiato libro di ricette “Dalle mani delle donne” del gruppo “Donne Alfianello”. Non da meno la partecipazione anche ai momenti ufficiali della vita amministrativa e a quella religiosa. In occasione del 50esimo anniversario della fondazione dell’Avis Comunale di Manerbio, sezione di cui Alfianello fa parte, ha dedicato una poesia in dialetto ai donatori e alle donatrici di sangue.

Questa mattina la triste notizia della sua scomparsa, a Pavia, ospite da qualche tempo dalla figlia.

Il sindaco Matteo Zani

Pochi minuti fa il sindaco di Alfianello ha dedicato un pensiero sulla pagina ufficiale della sua lista. “Ciao Maestro, con te se ne va un pezzo di storia di Alfianello, quella storia che tanto ti appassionava e mai ti stancavi di raccontare. Ognuno di noi porta nel cuore un tuo ricordo, eri amico di tutti e tutti ti volevano un gran bene. A nome mio e di tutta la comunità alfianellese ti saluto nel modo che tanto ti era caro: con un caldo e fraterno abbraccio. Alla famiglia porgo le nostre più sentite condoglianze”.

Torna alla HOME PAGE