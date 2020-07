La comunità è in visibilio e attende intrepida di poter accogliere il suo nuovo don

Alfianello: il nuovo parroco arriverà il 13 settembre

Don Davide Ottelli, il nuovo parroco designato per guidare la comunità dei fedeli, arriverà il 13 settembre.

Don Davide è stato nominato lo scorso febbraio dal vescovo Pierantonio Tremolada nativo di Brescia, classe 1972, è stato ordinato sacerdote a Brescia nel 2002, e ha iniziato il suo percorso nella fede come curato a Verolavecchia, per poi passare a Calvisano e divenire poi parroco a Silviano di Peschiera Maraglio e a Carzano di Monte Isola, undici anni fa.

Alcuni cittadini lo hanno intravisto nelle scorse settimane in una visita informale di cortesia, per conoscere gli ambienti e i luoghi in cui da fine estate inizierà ad operare. Proprio in quell’occasione ha avuto modo di conoscere in modo amichevole il primo cittadino Matteo Zani, e insieme hanno portato un simpatico saluto ai giovani che frequentavano il grest in oratorio. Restano impazienti di poterlo conoscere e accogliere il resto dei fedeli, dopo varie vicende che hanno interessato nell’ultimo anno la comunità.

L’annuncio che don Davide farà il suo ingresso nel pomeriggio di domenica 13 settembre nella comunità bassaiola, è stato dato domenica durante la messa.