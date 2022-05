Amici: Alfianello è in finale con il suo Albe

Il 22enne è uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi

Alfianello è in finale con il suo Albe

L'emozione continua non solo per mamma Sabrina, papà Riccardo, i fratelli Silvia ed Edoardo, dopo l’ammissione alla trasmissione e dopo essere arrivato al serale, Alberto La Malfa in arte "Albe" fa sognare l'intera comunità alfianellese e della Bassa bresciana.

Il giovane cantante durante il primo lockdown legato alla pandemia, si è guardato dentro e ha dato vita a ben sei inediti che hanno spopolato, prima con un passaggio sul social "Tik Tok" e poi riscuotendo un importante audience su "Spotify".

La musica è sempre stata la sua compagna di vita: aveva solo 6 anni infatti quando intraprese lo studio del pianoforte, proseguendo poi da autodidatta, unendo anche le sue prime esperienze da dj in occasione degli eventi delle associazioni del paese come la "Liber".

Il tutto lo scorso settembre si è tradotto con la partecipazione al talent show in onda su Mediaset, con un banco tutto suo.

Nelle scorse settimane Alfianello aveva già dato segno di orgoglio verso il loro giovane concittadino attraverso uno striscione riportante la scritta "W Albe" firmato dagli amici di sempre della famiglia La Malfa.

Ieri un altro striscione è comparso sulla piazzetta del Comune, alle finestre di un'abitazione privata, a firma dell'associazione Liber che ha visto muovere il primo passi al giovane artista nei propri eventi.

"Tu credici davvero, davvero,

davvero, davvero, davvero,

di conquistare il cielo

e poi ci credo, ci credo,

ci credo, ci credo, ci credo...

prima di te..

Albe"

Il testo è tratto dalla canzone del giovane dal titolo "prima di te".