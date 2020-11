Alcolici e slot in barba al dpcm, 13mila euro di multa a un bar

E’ successo a Gambara. I militari hanno scoperto tutto “grazie” ad Instagram.

Alcolici e slot in barba al dpcm

La stazione dei carabinieri di Gambara al termine di meticolosi accertamenti, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa del gioco presso sale slot, ha proceduto alla sanzione per oltre 13.500 euro on sospensione della licenza da 1 a 3 mesi, che verrà scontata alla riapertura dopo l’emergenza Covid, nei confronti di un bar di Gambara.

Gli accertamenti sono partiti dopo la segnalazione presso i carabinieri di Gambara di alcune storie pubblicate sulla piattaforma Instagram di cinque minori, tutti della bassa tra i 16 ed i 18 anni, in cui esaltavano una giornata di settembre passata tra alcool e gioco d’azzardo nella sala slot di un bar.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare i minori i quali hanno confermato la veridicità delle immagini pubblicate con la compiacenza del proprietario del bar, che non si è fatto scrupolo a servire alcolici ai minori e consentirgli l’uso della sala slot. Contestate stamane ai proprietari le sanzioni per un ammontare complessivo di oltre €13.500 con la sospensione della licenza che decorrerà dal termine del lock-down.