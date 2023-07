Albero cade sull'auto, paura per un 57enne.

La furia del maltempo ha fatto danni e causato non poche preoccupazioni nella giornata di oggi (venerdì 21 luglio 2023). Non solo il capannone crollato a Travagliato ma anche un albero caduto su un'auto che stava viaggiando da Travagliato in direzione Lograto lungo via Orzinuovi.

Grande paura

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 12.40 in codice giallo. L'uomo, al netto della grande paura, sta bene, è sempre rimasto cosciente. Sul posto anche i famigliari. L'albero nel cadere ha tranciato di netto anche il cavo del telefono.

Le immagini