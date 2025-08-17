la scoperta

Al volante ubriaco e senza uno pneumatico: scatta la denuncia.

É successo nei giorni scorsi a Rezzato, a scoprirlo gli agenti del Comando della Polizia Locale nell'ambito dei rafforzati controlli su strada aventi come obiettivo quello di contrastare la guida in stato di alterazione da alcol o droghe. Interventi capillari come richiesto dall'Amministrazione comunale di Rezzato.

78 le persone fermate e identificate

Nell'ambito del controllo in questione, in particolare, gli agenti hanno fermato e identificato 78 persone tutte sottoposte al test con etilometro. Due conducenti, in particolare, sono risultati positivi all'alcoltest, per loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patante di guida ai fini della sospensione con una decurtazione complessiva di 20 punti.

Particolare il caso del primo dei due soggetti beccati: si tratta di un 37enne beccato con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l, il quale è stato trovato a bordo della sua vettura sulla via Giuseppe Mazzini priva di uno pneumatico. Il secondo soggetto, invece, 34enne, percorreva la Strada Statale 45bis con un tasso pari a 2,60g/l. Per quest’ultimo caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Impegno ribadito in nome della sicurezza