Al volante ubriaco e senza uno pneumatico: scatta la denuncia
É successo nei giorni scorsi a Rezzato, a scoprirlo gli agenti del Comando della Polizia Locale nell'ambito dei rafforzati controlli su strada aventi come obiettivo quello di contrastare la guida in stato di alterazione da alcol o droghe. Interventi capillari come richiesto dall'Amministrazione comunale di Rezzato.
78 le persone fermate e identificate
Nell'ambito del controllo in questione, in particolare, gli agenti hanno fermato e identificato 78 persone tutte sottoposte al test con etilometro. Due conducenti, in particolare, sono risultati positivi all'alcoltest, per loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patante di guida ai fini della sospensione con una decurtazione complessiva di 20 punti.
Particolare il caso del primo dei due soggetti beccati: si tratta di un 37enne beccato con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l, il quale è stato trovato a bordo della sua vettura sulla via Giuseppe Mazzini priva di uno pneumatico. Il secondo soggetto, invece, 34enne, percorreva la Strada Statale 45bis con un tasso pari a 2,60g/l. Per quest’ultimo caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro.
Impegno ribadito in nome della sicurezza
"I controlli hanno riguardato anche la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai comportamenti a rischio che troppo spesso si verificano durante le ore notturne e nei fine settimana - hanno fatto sapere -. L’azione di contrasto, oltre al valore repressivo, ha avuto una forte valenza preventiva, contribuendo a dissuadere condotte pericolose al volante e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio.
La Polizia Locale ribadisce il proprio impegno costante nel presidiare le aree più sensibili, puntando a diffondere una cultura di rispetto delle regole e di responsabilità alla guida. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con la stessa intensità e determinazione, per proteggere tutti gli utenti della strada da comportamenti irresponsabili che possono trasformare una serata di svago in tragedia".