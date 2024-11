Al volante senza patente e sotto l'effetto di droga e alcol: scattano sequestro e sanzione.

La scoperta da parte della Locale

In questo caso l'intervento da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato è risultato provvidenziale per evitare il peggio: la scoperta è stata fatta nell'ambito di controlli specifici del territorio, ultimamente potenziati come richiesto da parte dell'Amministrazione comunale.

Al volante sotto l'effetto di droga e alcol...

Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2024 gli agenti hanno notato un veicolo con alla guida un soggetto il quale, alla vista della pattuglia, ha iniziato a mettere in atto una guida incerta che lo ha portato a far spegnere più volte il motore del veicolo stesso. In particolare, ad insospettire gli agenti della Polizia Locale, l'eccessiva agitazione da parte del soggetto, con lui, come dimostrato dagli accertamenti, sostanza stupefacente, cocaina per la precisione, droga che, peraltro, come è stato appurato, aveva assunto da poco tempo. Ma non è tutto: nel soggetto è stato inoltre rinvenuto un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito.

...e senza patente

Inoltre, il controllo nella banca dati ministeriali ha fatto emergere che l'uomo circolava nonostante la sua patente fosse stata revocata qualche mese prima. Nei suoi confronti sono scattate denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. É stato inoltre segnalato alla Prefettura di Brescia in quanto consumatore di droga. Il veicolo è stato sequestrato, per l'uomo sanzioni da 3.500 euro.