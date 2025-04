Al volante senza patente e con droga nascosta rifiuta gli accertamenti: scatta la denuncia.

Scatta la denuncia a Rezzato

I fatti si sono verificati a Rezzato, la scoperta da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato i quali hanno inseguito l'autovettura per poi fermarla ed effettuare un controllo. Ad insospettire ulteriormente gli agenti della Locale lo strano e alquanto nervoso comportamento messo in atto da parte del conducente del veicolo che ha messo a punto delle strane manovre prima di giungere in un parcheggio. Una volta qui è passato dal lato guida al lato passeggero, al volante ha fatto "accomodare" la moglie.

Una volta messi di fronte alle proprie responsabilità entrambi hanno negato che al volante si trovasse l'uomo, dichiarazioni rese con agitazione. Tanto è bastato per far capire agli agenti della Locale che, probabilmente, l'uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica, si è così rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare la presenza di alcol e droga nel corpo.

Al volante senza patente e con droga

Ma non è tutto, ad insinuarsi un altro sospetto: quello cioè che l'uomo potesse nascondere della sostanza stupefacente. Ha quindi preso il via la perquisizione a seguito della quale sono state trovate sostanze vietate poi sottoposte a sequestro.

Nei suoi confronti sono scattate sanzioni per aver circolato senza patente in quanto revocata dal Prefetto, nonché segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti e denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.