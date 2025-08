Al via la vendemmia 2025 in Franciacorta

Col taglio dei primi grappoli nei vigneti più precoci, prende il via la vendemmia 2025 in Franciacorta, che si estenderà progressivamente alle diverse zone intorno al 10 agosto, con volumi più significativi, e poi ancora subito dopo Ferragosto nelle aree più fresche: un incedere che testimonia l'eterogeneità dei suoli e dei climi che caratterizzano le uve del Franciacorta, cartina di tornasole della complessità e della vera ricchezza di questo straordinario prodotto.

"È un'annata molto promettente: i vigneti si presentano in condizioni sanitarie ottimali, con un buon equilibrio vegeto-produttivo, uve abbondanti e di elevata qualità a dispetto di qualche evento di grandine localizzato, che ha fortunatamente risparmiato l'areale nel corso del primo weekend di agosto, sferzando alcune altre zone del bresciano. Sotto il profilo termico, l’annata è stata segnata da temperature generalmente in linea o leggermente superiori alla media, interrotte da brevi fasi fredde nei mesi invernali. Il mese di aprile ha registrato valori perfettamente nella norma, senza cali termici post-germogliamento, anche maggio si è mantenuto in equilibrio termico, mentre giugno ha visto giornate calde ma in linea con la maturazione dei grappoli. L’ondata di calore si è interrotta all’inizio di luglio, mese che ha visto un progressivo calo delle temperature con valori via via più freschi, fino a chiudere sotto la media nella seconda parte. Questo ha favorito condizioni ottimali per la maturazione delle uve, con un anticipo fenologico di circa quattro giorni rispetto alla media".