Al via il cantiere del nuovo ponte di Palazzolo sull'Oglio: la consegna nel 2027

di Emma Crescenti

Cominceranno nei prossimi giorni i lavori di realizzazione del nuovo ponte di Palazzolo: un cantiere da 20 milioni di euro (14 dal Ministero, il resto dalle casse della Provincia) e di importanza strategica non solo per la viabilità della città, ma anche per collegare la sponda bresciana e bergamasca del fiume.

Il nuovo ponte tra le sponde dell’Oglio

Lungo complessivamente 236 metri e largo 14,5 (di cui 10,5 di carreggiata), dotato anche di un marciapiede e di una pista ciclabile, il progetto del nuovo ponte della sp573 era stato presentato ad agosto in Broletto alla presenza dei tecnici della provincia e dell’Amministrazione di Palazzolo. Sarà realizzato in calcestruzzo e acciaio, con un impalcato inferiore a 2 metri, leggerissima. La campata centrale e le due adiacenti saranno sostenute da un sistema di 40 stralli (i cavi) che verranno ancorati all’impalcato e agganciati alle antenne del viadotto: un effetto scenico a ventaglio valorizzato dall’installazione di alcune luci a led sulle pile e sulla cima delle antenne, che serviranno anche per segnalare la presenza del ponte di notte evitando possibili pericoli per gli uccelli. Non poggiando più nell’alveo dell’Oglio, la struttura permetterà sarà anche naturalistico su un’area di quasi 22mila metri quadrati che verrà rimessa a verde e restituita alla flora e fauna locale.

L’intervento

Il cantiere, consegnato ufficialmente alla ditta Soico di Corte Franca questa mattina (mercoledì 26 febbraio), si protrarrà per il prossimi 30 mesi: l’attuale infrastruttura, soggetta ad alcune criticità che ne hanno reso sconveniente la riqualificazione, rimarrà in uso durante i lavori con qualche restrizione per evitare interferenze con il cantiere. Verrà smantellata gradualmente in alcune parti con l’avanzamento dei lavori, mentre la demolizione totale sarà completata una volta che il traffico sarà stato completamente deviato sul nuovo viadotto.

Domattina mattina, giovedì, si svolgerà la prima riunione operativa di coordinamento per pianificare al meglio le attività relative alla sicurezza, mentre i lavori, che in un primo momento interesseranno via Palosco e via Bravadorga, entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Nel frattempo dal 27 febbraio fino al 14 giugno, nel tratto tra il km 8+900 e il km 9+300 è stato istituito il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità a 30 km/h in avvicinamento e in corrispondenza di cantiere stradale.