Travagliato

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco in via Trepola

Al fuoco una casa privata a Travagliato

Il fumo che si alza in cielo e l'odore di bruciato che pervade il centro del paese: sono le conseguenze dell'incendio scoppiato attorno alle 18 di oggi, domenica 10 agosto, in una residenza privata di via Trepola. Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del fuoco, sul posto insieme ai carabinieri.

Nonostante non si registrino feriti, l'intensa coltre di fumo ha subito allarmato il vicinato.

Le dinamiche

Ad allertare le Forze dell'ordine e i pompieri è stato Daniele Savoldi, figlio del proprietario di casa. Partite da un mucchio di sterpaglie nel cortile, le fiamme si sono poi propagate verso l'abitazione. Illeso lo stesso Daniele, che si trovava in casa da solo al momento del disastro e che - seppur visibilmente scosso - ha precisato di star bene.

Alle 20.20 di questa sera, l'operazione dei Vigili del fuoco era ancora in corso.